Лутковська: Ситуація з катуванням значно поліпшилась

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Валерія Лутковська констатує зменшення скарг на катування у міліції в зв’язку із вступом в дію нового Кримінально-процесуального кодексу.

Про таке омбудсман заявила в ефірі «5 каналу».

«Набув чинності новий Кримінально-процесуальний кодекс, і, власне, ситуація із катуваннями, як на мене, значно поліпшилась. Так само як поліпшилась і ситуація із порушенням прав людини під час досудового слідства. Маю зазначити, що останнім часом ми не отримуємо скарг на дії міліції стосовно незаконних обшуків. Ми практично не отримуємо скарг на дії міліції стосовно оперативних закупок, ми практично не отримуємо скарг, які стосуються катувань зараз, за останні місяці… Таких скарг, як були на катування у міліції в зв’язку із вибиванням явки з повинною, таких скарг зараз практично немає, або вони стосуються періоду до набуття чинності новим КПК», – заявила Лутковська.

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Як повідомляв УНІАН, новий Кримінальний процесуальний кодекс України набрав чинності 20 листопада 2012 р.