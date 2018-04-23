Чому Ющенко міняє Гриценка на Єханурова?

В усіх експертних версіях майбутнього Кабінету міністрів гіпотетична фігура майбутнього міністра оборони залишалася незмінною – Анатолій Гриценко. Тому, коли минулого вівторка Президент представив на посаду міністра оборони Юрія Єханурова, обличчя витяглися не тільки у всього журналістського, а й у депутатського корпусу. Чому відбулася така заміна? Які перспективи відкриває перед армією фігура Юрія Івановича? І які ще міністерства міг би очолити Юрій Єхануров? Ці запитання ми поставили експертам.

Віктор Небоженко, політолог: ЦІЄЮ РОКИРОВКОЮ ЮЩЕНКО ТІЛЬКИ ПЛОДИТЬ ВОРОГІВ

Мені важко відповісти, тому що видимого конфлікту між Президентом і Гриценком немає. Професійну армію повинен робити професіонал, а Гриценко навчився бути міністром оборони, і цією рокировкою Ющенко тільки плодить ворогів. Така рокировка зрозуміла, якщо вона тимчасова або якщо для Гриценко приготували особливу посаду.

Ну, таки важко сказати, що примусило поміняти нинішнього міністра на іншу людину, яка тренуватиметься на армії так само, як тренувалася на інших міністерствах. Я не здогадуюся, навіщо було робити таку заміну, ще більш пекуча таємниця – чим займатиметься Гриценко. Єхануров, звичайно, візьме будь-яке призначення, будь то міністерство медицини, екології і, як виявилось, оборони.

Хоча я думаю, що це не зовсім правильно, він економіст, будівельник, промисловець. А армія перебуває в найкритичнішому періоді свого існування. Швидше за все, вона витримає будь-якого міністра, але чим займатиметься Гриценко? Боюся, це стане великою політичною проблемою і головним болем для Президента.

Вадим Карасьов, політолог: ПРЕЗИДЕНТОВІ ПОТРІБНИЙ СТОВІДСОТКОВО ЛОЯЛЬНИЙ МІНІСТР

Ющенкові на ключовому міністерстві, яке входить у президентську квоту, потрібний стовідсотково лояльний міністр. Окрім Єханурова, стовідсотково лояльними можуть бути й інші, але потрібний ще й спокійний, ретельний, доскіпливий менеджер, нереформатор. Точніше, не реформатор активного плану, а людина, яка може створити механізм змін.

Україні потрібна армія. Не просто реформована – адже вона може реформуватися багато-багато років. А якась армія, хай і в недореформованому, але в боєздатному стані, в якому середня офіцерська ланка може зберегти мінімальну впевненість в завтрашньому дні. Оскільки невідомо, як орда контрактників вчинить з середньою офіцерською ланкою. Тим більше що в Східній Європі назрівають дуже важливі військові зміни у зв`язку з відмовою Росії від мораторію на договір «Про припинення дії Договору про звичайні збройні сили в Європі».

Це означає, що відміняються всі флангові обмеження на розміщення сухопутних військ на кордонах з Україною. Україна може виявитися військово затиснутою між НАТО і Росією, на тлі посилення процесів військової інтеграції Білорусі і Росії.

Парасольку НАТО одержати сьогодні неможливо. Але нам потрібна парасолька безпеки, я б сказав військової та оборонної стабілізації. Зараз армії потрібні скоріше не реформи, а стабільність. Єхануров повинен дорозкрити парасольку безпеки, яку вже трохи розкрив Гриценко.

Ну а те, що це пов`язано з інтригою, із стримуванням майбутнього прем`єр-міністра та її армійськими планами, – те це вже вторинні деталі, інтрижні, кон`юнктурні. Думаю, Президент, ухвалюючи це рішення, керувався міркуваннями, про які я казав вище.

Валерій Чалий, центр Разумкова: ГРИЦЕНКО БУВ НАЙУСПІШНІШИМ МІНІСТРОМ Як громадянин, як експерт я висловлю думку, яку підтверджують соціологи, політики, експерти, журналісти: Анатолій Гриценко в останніх трьох урядах – найуспішніший міністр. Він єдиний міністр, який прийшов з цивільного сектора, а не з політикуму, і продемонстрував ефективну роботу на цій посаді. Причин звільняти або не подавати ще раз кандидатуру міністра, який одержав довіру в армії серед простих солдатів, офіцерів - немає. Це людина, яка підготувала програму реформування Збройних Сил, яка активно і успішно впроваджує в життя реформи. У Гриценка тільки позитивні відгуки і всередині країни, і ззовні, причому як зі сходу, так і з заходу. Це той випадок, коли, мабуть, основою для ухвалення рішень стали інші питання, які потрібно розглядати у сфері гострої політичної боротьби.

Сьогодні, схоже, більше уваги приділяється політичним розкладам, ніж збереженню професіоналів. Ще один момент – проведення кадрової політики. Коли у нас люди приходять на ті чи інші позиції, ще якось пояснюють їх призначення, а коли йдуть, то проводжають мовчанням. Чому? Людина був неефективною, слабкою, в чому справа? Повинні існувати якісь пояснення.

Справа не в Єханурові. Він людина, вбудована в бюрократичну машину, він міг би займати посади від керівника президентської адміністрації, до прем`єра – не питання. Питання в завданнях, які ставляться перед міністром оборони. І в тому, хто ефективніше міг би їх виконувати.

Світлана Конончук, політолог: ДЛЯ НЬОГО ПРИГОТОВАНЕ ВАКАНТНЕ МІСЦЕ СЕКРЕТАРЯ РНБО

Я не знаю мотивів Президента. Але кар`єрна перспектива Анатолія Гриценко не видається такою вже сумною. Анатолій Степанович показав себе на посаді міністра дуже грамотним, витриманим, послідовним керівником і фахівцем. Раніше він дуже яскраво розкрився, працюючи ще в неурядовій структурі. І, можливо, тому у журналістів, аналітиків складається думка, що його «знижують» на посаді. Але, враховуючи, що Гриценко перебуває в розквіті віку, знань і володіє блискучими навичками управління, мені здається, що йому буде приготовлено вакантне нині місце секретаря Ради безпеки. І Конституція не забороняє створення посад віце-прем`єрів. Можливо, Гриценка чекає якась зовнішньополітична місія. Ми знаємо його послідовне бажання приєднати Україну до Євроатлантичної структури безпеки. Можливо, він буде переведений на таку ділянку роботи. Туди, де потрібний грамотний, англомовний фахівець, знайомий з представниками європейських і американських оборонних відомств. Тому я б не була песимістична в оцінках майбутнього Анатолія Степановича.

Що ж до призначення Юрія Єханурова і тих перспектив, які відкриваються перед армією, то, звичайно, дещо несподіваною є зміна Гриценка на Єханурова, тому що реформи в армії дуже складні, важкі... Тому прихід нової людини, навіть якщо вона досвідчений і хороший управлінець, не може не позначитися на ході і темпах реформ.

Єхануров відмінно зарекомендував себе в справі просування інтересів підприємців, особливо малого і середнього бізнесу. У формуванні прошарку малого і середнього бізнесу Держкомітет з підприємництва, який очолював Юрій Іванович, відіграв величезну роль. Але не можна недооцінювати, що він був і прем`єр-міністром... І Президентові видніше, де Єхануров може ще розкритися.

Адже Юрій Іванович теж людина, яка розвивається. Тому я б не стала говорити про великі складнощі для Єханурова на новій посаді.

Опитувала Маша Міщенко