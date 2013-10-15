Угода з ЄС не врятує Україну від претензій Росії - посол Польщі

Як повідомляють "Подробиці", про це заявив посол Польщі в Україні Генрік Литвин.

"Від цього не рятує навіть членство в ЄС", - зазначив він.

Також Литвин відзначив, що підписання Угоди дасть поштовх для змін всередині України.

"Непідписання угоди буде успіхом тих, хто вважає, що в Україні не потрібно все змінювати, їй не потрібні зміни та реформи", - заявив він.

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Коментуючи можливість відправки екс-прем'єр-міністра України Юлії Тимошенко на лікування до Німеччини як виконання однієї з умов підписання Угоди з ЄС, Литвин зазначив, що місія Квасневського-Кокса - єдина структура, яка займається цим питанням.

"Інших форм консультацій немає й бути не може", - заявив Литвин.