Тимошенко виїде до Німеччини до кінця листопада - Фюле

"Думаю, ми недалеко від цього", - сказав Фюле журналістам, відповідаючи на запитання, чи дозволять Тимошенко виїхати до Німеччини.

"Я однозначно очікую, що це трапиться перед Вільнюським самітом", - заявив єврокомісар, повідомляє ВВС Україна.

Раніше Фюле та інші чиновники Євросоюзу неодноразово наголошували, що для підписання Угоди про асоціацію з ЄС Україна має розв'язати проблему "політично вмотивованого правосуддя". Угоду планують підписати у Вільнюсі 28-29 листопада.

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Як повідомляв УНІАН, 4 жовтня 2013 року захисник Тимошенко Сергій Власенко оприлюднив заяву ув’язненої екс-прем’єра, в якій вона відзначила, що готова виїхати на лікування за кордон. Він також повідомив, що представники Європарламенту Олександр Квасневський і Пет Кокс направили від свого імені заяву Президенту України про помилування Тимошенко.

11 жовтня під час зустрічі з Фюле Президент України Віктор Янукович пообіцяв вирішити питання Тимошенко найближчим часом.

BBC Україна