Посли країн ЄС натякають, що без звільнення Тимошенко не буде асоціації

Як передає кореспондент УНІАН, про це посли сказали на прес-конференції: “Час вибору: наслідки підписання або непідписання Угоди про асоціацію між Україною і ЄС”.

“Факт залишається фактом, потрібна згода 28 країн-членів (на підписання Угоди про асоціацію — УНІАН), і мені важко уявити, що така згода буде здобута, якщо пані Тимошенко залишатиметься у в'язниці”, - сказав посол Німеччини в Україні Крістоф Вайль.

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З цією думкою також погодилися посол Польщі в Україні Генрик Літвін та посол Франції в Україні Ален Ремі.

“Я долучаюся до відповіді свого колеги”, - сказав Ремі.

Заступник міністра закордонних справ України Андрій Олефіров, у свою чергу, зазначив, що поділяє позицію голови Представництва ЄС в Україні Яна Томбінського, який на одній з конференцій на запитання, чи можливе підписання угоди, якщо Тимошенко залишиться у в'язниці, відповів, що не треба спекулювати, і “що плану Б немає”.

Посол ФРН також зазначив, що місія Кокса-Квасневського 22 рази приїздила в Україну, щоб вирішити проблему вибіркового правосуддя.

“І що раптово, зненацька вибіркове правосуддя просто так зникне, розвіється? Звісно ж ні”, - додав Вайль.

На запитання, чи не пов'язані заяви багатьох українських політиків, зокрема тих, які представляють владу, про те, що підписати угоду можна без вирішення питання Тимошенко, з недостатнім донесенням інформації з боку європейських дипломатів, посол Франції відповів: “Якщо хтось з українських політиків вважає, що підписання стане можливим, якщо Тимошенко залишиться за гратами, то це не через те, що ми месиджи не донесли, я вважаю, що це одностайна позиція”, - сказав він.

“Зараз місія Кокса-Квасневського нагадала, що підписання Угоди про асоціацію не буде можливим, якщо пані Тимошенко залишатиметься у в'язниці. Якщо хтось створює враження, що це не так, то це їх справа”, - додав він.

Відповідаючи на запитання, коли закінчується дед-лайн для виконання Україною умов ЄС для підписання Угоди про асоціацію, посол Франції зазначив: “Остаточний дед-лайн — це день підписання угоди”.