Янукович пообіцяв, що закон про помилування Тимошенко розглянуть найближчим часом

Президент України Віктор Янукович обіцяє, що законопроект, який дозволить лікування екс-прем’єр-міністра Юлії Тимошенко за кордоном, буде найближчим часом внесено на розгляд Верховної Ради.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні в Києві на прес-конференції з Президентом Чехії Мілошем Земаном.

Янукович нагадав, що питання Тимошенко має вирішуватись у правовому полі, тому потрібно ухвалити законопроект, який би дозволяв засудженим у разі необхідності виїжджати на лікування за кордон.

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"На даний час такий законопроект розглядається політичними силами і найближчим часом буде внесено на розгляд парламенту", - сказав Президент України.