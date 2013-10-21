Янукович пообіцяв, що закон про помилування Тимошенко розглянуть найближчим часом
На даний час такий законопроект розглядається політичними силами і найближчим часом буде внесений на розгляд парламенту.
Президент України Віктор Янукович обіцяє, що законопроект, який дозволить лікування екс-прем’єр-міністра Юлії Тимошенко за кордоном, буде найближчим часом внесено на розгляд Верховної Ради.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні в Києві на прес-конференції з Президентом Чехії Мілошем Земаном.
Янукович нагадав, що питання Тимошенко має вирішуватись у правовому полі, тому потрібно ухвалити законопроект, який би дозволяв засудженим у разі необхідності виїжджати на лікування за кордон.
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"На даний час такий законопроект розглядається політичними силами і найближчим часом буде внесено на розгляд парламенту", - сказав Президент України.