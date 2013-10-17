Янукович пообіцяв підписати закон, який дозволить Тимошенко лікуватися в Німеччині

Президент України Віктор Янукович обіцяє підписати закон, згідно з яким екс-прем'єр-міністру Юлії Тимошенко буде дозволено виїхати за кордон на лікування.

Про це він заявив на брифінгу в Світлодарську Донецької області, відповідаючи на запитання УНІАН.

Янукович сказав, що поки у Верховній Раді не прийнято потрібний закон, і поки немає закону, який би дозволив виїхати Тимошенко за кордон.

«Як тільки це питання буде вирішено в парламенті і на стіл мені ляже відповідний закон, природно, я його підпишу», - сказав Президент.

При цьому Янукович додав, що саму процедуру виїзду за кордон Тимошенко вже вирішить суд, тому що, якою вона буде, він сказати поки не може.

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За словами Януковича, дуже багато з цього питання дізнається від журналістів, і у нього немає особистого контакту з Тимошенко.

Як відзначив Президент, консультанти йому говорили, що цей закон «потрібно було зробити давно, півтора роки тому».

Але Янукович заявив, що в тому, що закон не було розглянуто і підписано, «винна тільки опозиція, яка не захотіла тоді його розглядати». Про це Президент сказав з посмішкою і розвів руками.