Регіонал розкритикував позицію Яценюка щодо лікування Тимошенко

Про це заявив народний депутат України, заступник Голови парламентської фракції Партії Регіонів Олег Зарубінський.

«Сьогодні опозиціонери відкидають варіант відправки Тимошенко на лікування в німецьку клініку «Шаріте», хоча ще 8 місяців тому вони про це мріяли. Нинішній «місцеблюститель» лідера «Батьківщини» Яценюк зі своїм колегою Петренком 13 лютого 2013 року зареєстрували законопроект № 2293 про можливість лікування ув'язнених та заарештованих за кордоном. Хоча пізніше автори свій законопроект відкликали з огляду зовсім іншої політичної ситуації, але проект закону зберігся на сайті ВР (http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=45758)», - повідомив народний депутат.

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«Цікаві деякі цитати з законотворчості Яценюка, - звернув увагу політик. - Так, у ст. 6 Кримінально-виправного кодексу авторами пропонувалося внести такі зміни: «Лікування осіб, засуджених до позбавлення волі, в лікувальних установах за кордоном проводиться з забезпеченням дотримання режиму утримання ув'язнених, визначеного цим Кодексом, що підтверджується гарантійним письмовим зобов'язанням Уряду іноземної держави».

«Тобто, в лютому Яценюка влаштовувало, що Тимошенко зможе скористатися його законом і виїхати на лікування в наручниках. Але минуло 8 місяців, Яценюк став частиною «Батьківщини», і тепер його ж пропозиція видається йому неприйнятним», - звернув увагу парламентарій.

«На жаль, Яценюк відкликав свій законопроект, - поінформував політик. - Але я вважаю, що його слід було б знову зареєструвати представникам опозиції, оскільки законопроект має раціональні ідеї, які можуть бути не тільки сприйняті в ПР, але і підтримані голосуванням».

«Сьогодні Яценюку не вигідно бачити Тимошенко на лікуванні за кордоном, тому він пропонує заздалегідь неприйнятний варіант помилування, щоб посилити тиск на владу перед вільнюським самітом «Східного партнерства». До того ж, будь Тимошенко в Німеччині, Яценюку довелося б ділити з нею керівництво «Батьківщиною» , а не правити одноосібно » , - додав Олег Зарубінський.