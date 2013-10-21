Єфремов хоче створити робочу групу щодо законопроекту про лікування ув'язнених за кордоном

Таку думку висловив народний депутат України, Голова парламентської фракції Партії регіонів Олександр Єфремов на брифінгу після закінчення Погоджувальної ради у Верховній Раді в понеділок, 21 жовтня, повідомили УНІАН у прес-службі Партії регіонів.

«Сьогодні багато хто в питанні вирішення проблеми Юлії Тимошенко посилається на досвід Польщі, де 800 чоловік потрапили під дію цього закону (що дозволяє ув'язненим лікуватися за кордоном - Ред.), і сьогодні 600 з них знаходяться у розшуку. Тобто люди скористалися тим правом, яке їм належить за законом, для того, щоб виїхати на лікування, а тому на відбування покарання вже не повертаються», - зазначив політик.

Він переконаний - у нашій країні не може бути ні вибіркового правосуддя, ні вибіркового помилування. «Якщо ми говоримо, що в Україні не повинно бути вибіркового правосуддя, тоді виникає питання, а чи може бути вибіркове помилування? Тому що якщо щось робиться під одну людину, тоді завжди існує суб'єктивізм і спокуса вирішити проблему в обхід (закону)», - додав Олександр Єфремов.

На тему: Рудьковський не узгодив свій законопроект з фракцією - Єфремов

«Після того, як Президент заявив про те, що він підпише закон (що дозволяє ув'язненим виїжджати за кордон - Ред.), я сподівався, що, принаймні, представники опозиції підготують відповідний проект закону. Але коли я цього не бачу, у мене виникає сумнів, а чи хочуть наші опоненти робити те, про що говорять», - сказав він.

Народний депутат також запропонував створити в парламенті робочу групу для розробки законопроекту, що дозволяє ув'язненим лікуватися за кордоном. «Єдиний документ, який існує на сьогоднішній день, - це законопроект депутата Міщенко. І тільки щодо цього проекту закону можна вести дискусію. Якщо інших документів не буде, тоді ми повинні створювати робочу групу щодо законопроекту Міщенка, сідати і шукати компроміс. Якщо компроміс буде знайдено, буде знайдено і вирішення даного питання», - підсумував він.