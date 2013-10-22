Рибак оголосив про виключення депутатів Павелка та Сергієнка з "Батьківщини"

Голова Верховної Ради України Володимир Рибак оголосив про виключення із фракції “Батьківщина” депутатів Андрія Павелка та Леоніда Сергієнка.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне оголошення голова ВР зробив на засідання парламенту. Рибак нагадав, що таке рішення “Батьківщина” ухвалила ще 11 жовтня.

Як повідомляв УНІАН, 11 жовтня на засіданні фракції «Батьківщина» ухвалено рішення виключити з фракції народних депутатів Сергієнка та Павелка.