Сергієнка і Павелка виключено з фракціїї "Батьківщина" - Аваков

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам повідомив народний депутат від “Батьківщини” Арсен Аваков.

“Сьогодні рішенням фракції було ухвалено рішення і ми проголосували за виключення двох наших у минулому колег - Павелка і Сергієнка - із членів фракції”, - сказав він.

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За словами Авакова, це питання обговорювалося близько 40 хвилин, і свою позицію на обговоренні висловив Павелко.

Як сказав Аваков, «у ситуації із Сергієнком ми маємо стовідсотковий колабораціонізм». «Коли людина відверто протягом усього вчорашнього дня голосувала за списком, який заздалегідь йому готувала провладна більшість, мотивуючи своїми особистими інтересами», - пояснив він.

Стосовно Павелка Аваков зауважив: «Хтось каже, що це сімейний підряд. вони із Сергієнком родичі». «Я скажу інакше: що є розуміння, при якому більшість фракції не відчуває, що це член нашої команди», - сказав він і додав, що це втілюється, зокрема, у певних діях із голосуванням та в тій позиції, яку у фракції займає Павелко.

«Правильніше і чесніше визначитися: ти працюєш по опозиційній програмі у фракції “Батьківщина" чи ти займаєшся іншою політичною діяльністю», - заявив Аваков.

На уточнення журналістів, чи Павелка виключено із фракції через його позицію стосовно «Фронту змін», Аваков зазначив, що цього депутата було виключено без будь-яких подібних формулювань.

«На прес-конференції щодо реструктуризації «Фронту змін», а точніше - приєднання його до «Батьківщини» був і інший наш депутат Полочанінов. До нього як до члена фракції немає питань. Це не виключення, яке відбувається з приводу того, що ти хочеш створити іншу партію - ми тебе виключаємо. Йдеться про інші конкретні дії, які не залишають сумнівів членам фракції, що Павелко - не член нашої команди», - сказав Аваков.