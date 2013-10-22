Депутати лишилися без розкладу засідань на цей тиждень

Як передає кореспондент УНІАН, Рибак закрив засідання на 45 хвилин раніше за звичайний час (18.00) і пояснив, що представники фракцій “Батьківщина” та “УДАР” попросили оголосити перерву.

Рибак ухвалив рішення провести консультації з керівниками фракцій, а всіх інших народних депутатів відпустив та закрив пленарне засідання.

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Під час вечірнього засідання депутати знову декілька разів намагалися проголосувати за затвердження розкладу засідань на поточний тиждень, проте жодна із пропозицій не набрала необхідних 226 голосів.

Так, усього за день депутати сім разів голосували стосовно даного питання, включаючи пропозиції різних фракцій.

Окремо Рибак ставив на голосування пропозицію, на якій наполягала опозиція, про включення до порядку денного питання про вибори у Києві. Проте ця пропозиція також була відхилена.