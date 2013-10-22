Сьогодні ВР заслухає доповідь уряду і розгляне закон про статус суддів

Як передає кореспондент УНІАН, також порядок денний сьогоднішнього пленарного засідання парламенту передбачає розгляд законопроекту про внесення змін до додатків №№ 3 та 7 до Закону “Про державний бюджет України на 2013 рік” (щодо зміни назви субвенції) та законопроекту про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо посилення відповідальності за керування транспортними засобами у стані сп'яніння.

Крім того, народні депутати планують розглянуть проекти постанов про зміну і встановлення меж міст Ялта і Феодосія.

Також планується розглянути законопроект про внесення зміни до статті 6 Закону “Про порядок виїзду з України і в'їзду в Україну громадян України” (щодо отримання закордонного паспорту громадянами призовного віку).

Сьогодні депутати також розглянуть законопроект про організацію та проведення в Україні фінального турніру Чемпіонату Європи 2015 року з баскетболу, а також законопроект про заборону фінансових пірамід в Україні.

Передбачено також розглянути зміни до Закону «Про судоустрій і статус суддів» (стосовно вдосконалення діяльності Вищої кваліфікаційної комісії суддів і забезпечення її діяльності та щодо статусу працівників Державної судової адміністрації).