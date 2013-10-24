ВР ухвалила в першому читанні закон про погашення боргів за енергоресурси
Верховна Рада України ухвалила проект закону «Про Державний бюджет України на 2013 рік» щодо погашення заборгованості за енергетичні ресурси.
Як передає кореспондент УНІАН, за дане рішення проголосували 226 (при необхідних 226 — УНІАН) із 411 народних депутатів, зареєстрованих в сесійній залі.
Перед цим ВР не підтримала голосування за даний законопроект одночасно в першому читанні та в цілому як закон. Опозиція виступала категорично проти ухвалення даного закону.
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Крім того, відбувалося переголосування за даний законопроект, оскільки був зафіксований випадок неперсонального голосування. При переголосуванні законопроект набрав уже 232 із 411 голосів народних депутатів.
У пояснювальній записці до законопроекту зазначається, що метою прийняття законопроекту є забезпечення джерел для погашення заборгованості з різниці в тарифах на теплову енергію, послуги з централізованого водопостачання та водовідведення, що вироблялися, транспортувалися та постачалися населенню, яка виникла у зв'язку з невідповідністю фактичної вартості теплової енергії та послуг з централізованого водопостачання та водовідведення тарифам, що затверджувалися та/або погоджувалися органами державної влади чи місцевого самоврядування, а також забезпечення своєчасних розрахунків за електричну енергію державних вугледобувних підприємств, шахт 3-ої групи.
В записці сказано, що у підприємств теплоенергетики, що виробляють, транспортують та постачають теплову енергію, та підприємств, що надають послуги з централізованого водопостачання та водовідведення, у зв’язку з невідповідністю затверджених тарифів фактичній вартості тепла та послуг, виникають фінансові ускладнення, що призводять до несвоєчасних та не в повному обсязі розрахунків за електричну енергію та спожитий природний газ.
Також підприємства вугільної галузі не розраховуються в повному обсязі за спожиту електричну енергію, що породжує ланцюг неплатежів, а саме: відсутність коштів у енергогенеруючих підприємств, призводить до несвоєчасних розрахунків за вугілля.
В записці зазначається, що з метою покращення фінансового стану таких підприємств та забезпечення своєчасних розрахунків за спожиту електричну енергію пропонується забезпечити джерела субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на погашення заборгованості з різниці в тарифах на теплову енергію, послуги з централізованого водопостачання та водовідведення, що вироблялися, транспортувалися та постачалися населенню у сумі 1,3 млрд. гривень, джерела розрахунків за електричну енергію державних вугледобувних підприємств, шахт 3-ої групи у сумі 240 млн. гривень.
Джерелами фінансування визначені надходження до загального фонду державного бюджету від сплати податкових зобов’язань з податку на прибуток ДП НАЕК «Енергоатом» на суму 1,54 млрд. гривень.