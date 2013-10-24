ВР ухвалила в першому читанні закон про погашення боргів за енергоресурси

Як передає кореспондент УНІАН, за дане рішення проголосували 226 (при необхідних 226 — УНІАН) із 411 народних депутатів, зареєстрованих в сесійній залі.

Перед цим ВР не підтримала голосування за даний законопроект одночасно в першому читанні та в цілому як закон. Опозиція виступала категорично проти ухвалення даного закону.

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Крім того, відбувалося переголосування за даний законопроект, оскільки був зафіксований випадок неперсонального голосування. При переголосуванні законопроект набрав уже 232 із 411 голосів народних депутатів.

У пояснювальній записці до законопроекту зазначається, що метою прийняття законопроекту є забезпечення джерел для погашення заборгованості з різниці в тарифах на теплову енергію, послуги з централізованого водопостачання та водовідведення, що вироблялися, транспортувалися та постачалися населенню, яка виникла у зв'язку з невідповідністю фактичної вартості теплової енергії та послуг з централізованого водопостачання та водовідведення тарифам, що затверджувалися та/або погоджувалися органами державної влади чи місцевого самоврядування, а також забезпечення своєчасних розрахунків за електричну енергію державних вугледобувних підприємств, шахт 3-ої групи.

В записці сказано, що у підприємств теплоенергетики, що виробляють, транспортують та постачають теплову енергію, та підприємств, що надають послуги з централізованого водопостачання та водовідведення, у зв’язку з невідповідністю затверджених тарифів фактичній вартості тепла та послуг, виникають фінансові ускладнення, що призводять до несвоєчасних та не в повному обсязі розрахунків за електричну енергію та спожитий природний газ.

Також підприємства вугільної галузі не розраховуються в повному обсязі за спожиту електричну енергію, що породжує ланцюг неплатежів, а саме: відсутність коштів у енергогенеруючих підприємств, призводить до несвоєчасних розрахунків за вугілля.

В записці зазначається, що з метою покращення фінансового стану таких підприємств та забезпечення своєчасних розрахунків за спожиту електричну енергію пропонується забезпечити джерела субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на погашення заборгованості з різниці в тарифах на теплову енергію, послуги з централізованого водопостачання та водовідведення, що вироблялися, транспортувалися та постачалися населенню у сумі 1,3 млрд. гривень, джерела розрахунків за електричну енергію державних вугледобувних підприємств, шахт 3-ої групи у сумі 240 млн. гривень.

Джерелами фінансування визначені надходження до загального фонду державного бюджету від сплати податкових зобов’язань з податку на прибуток ДП НАЕК «Енергоатом» на суму 1,54 млрд. гривень.