Опозиція заблокувала трибуну Ради

Як повідомляє кореспондент УНІАН, опозиція заблокувала трибуну парламенту, протестуючи проти порушення Регламенту ВР при голосуванні за законопроекти.

Раніше ВР без обговорення ухвалила зміни до Податкового кодексу щодо обліку та реєстрації платників податків в якості закону без обговорення і розгляду поправок до другого читання.

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Вся фракція партії «УДАР» а також депутати з фракцій "Батьківщина" та "Свобода" заблокували трибуну.

Лідери фракції "Батьківщина" Арсеній Яценюк і фракції партії «УДАР» Віталій Кличко зайшли в президію парламенту і щось довго пояснювали голові Верховної Ради Володимиру Рибаку. І після цього Рибак оголосив перерву до 12.10, при цьому запропонувавши народним депутатам: "Ідіть, чайку попийте". Лідерів фракцій парламенту Рибак запросив до себе в кабінет на нараду для проведення консультацій.