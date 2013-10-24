Рада затвердила норму, яка не дасть Кличку йти у президенти - Свобода

Поправку до законопроекту про зміни до Податкового кодексу, що може завадити балотуватися особам, які не проживають в Україні постійно, вніс депутат з фракції «Батьківщина» Ігор Бриченко.

Як передає кореспондент УНІАН, опозиційні депутати наполягають, що зазначений закон був ухвалений з порушенням Регламенту Верховної Ради.

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Законопроект, реєстраційний номер 2054А “Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо обліку та реєстрації платників податків”, ухвалювався без обговорення і без розгляду поправок, наголосили народні депутати з фракцій УДАР.

В той же час в даному законопроекті як врахована була поправка під №76, внесена народним депутатом України Ігорем Бриченком (фракція “Батьківщина”), в якій передбачено, що “у випадку, якщо особа має право постійного проживання на території іноземної країни, вважається такою, що не проживає в Україні”.

Відомо, що для того, щоб балотуватися кандидатом в президенти України необхідно проживати на території України не менше 10 років.

Як написав "свободівець" Олександр Аронець на своїй сторінці у Фейсбук, ця правка закриває Віталію Кличку можливість брати участь у президентських виборах.

"Якщо ви ще не зрозуміли, що відбувається в Раді, чому блокується, поясню. Регіонали, під виглядом економічного закону протягнули норму, згідно з якою Кличку може бути відмовлено в реєстрації кандидатом в Президенти. (...) “Фізична особа, яка є резидентом іноземної країни, тобто не проживає в Україні, може бути взята на облік за місцем реєстрації свого перебування (проживання) на території України”." Тобто, оскільки Кличко платив податки у Німеччині, він визнається резидентом іноземної країни, таким чином він не проживав в Україні необхідні для балотування 10 років", - зазначає Аронець.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні опозиція заблокувала трибуну парламенту, протестуючи проти порушення регламенту під час голосування за внесення змін до Податкового кодексу щодо обліку та реєстрації платників податків.