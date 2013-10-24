Голова МЗС Швеції нагадав, що угода України з ЄС може зірватися

Про це міністр написав на своїй сторінці в Twitter.

"Поговорив з Мирославом Лайчаком (очільник МЗС Словаччини - УНІАН) про нашу стурбованість тим, що Україна не підпише Угоду про асоціацію з ЄС, якщо ситуація не зміниться", - заявив Більдт.

Раніше Карл Більдт заявив, що просто "лікарняні канікули" у Німеччині для Тимошенко, коли її відпустять на лікування, але без помилування, не є вирішенням проблеми.