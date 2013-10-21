В ЄС назвали три країни, які не підпишуть асоціацію без звільнення Тимошенко

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив у Люксембурзі, де відбувається засідання Європейської Ради на рівні міністрів закордонних справ, що існує принаймні три країни, які не ухвалять позитивного рішення щодо підписання Угоди про асоціацію з Україною без вирішення питання ув’язненої екс-прем’єр-міністра Юлії Тимошенко.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Сікорський сказав у кулуарах зустрічі міністрів 28-ми країн ЄС.

Сікорський, який зранку був присутній на зустрічі "Групи друзів України" за участь глави української дипломатії Леоніда Кожари, заявив: "Під час цих подій (зустрічі міністрів ЄС та "друзів України" - УНІАН) у мене склалося серйозне враження, що шанс успіху "Східного партнерства" у Вільнюсі є". "Але я хотів би застерегти українську владу щодо голосів кількох важливих членів ЄС, які говорять про те, що без вирішення "справи Тимошенко" їх країни, скоріш за все, позитивного рішення не ухвалять", - сказав міністра закордонних справ Польщі. Цими країнами, за його словами, є Нідерланди, Велика Британія та Швеція.

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Міністр закордонних справ Швеції Карл Більдт заявив, що просто "лікарняні канікули" у Німеччині для Тимошенко, коли її відпустять на лікування, але без помилування не є вирішенням проблеми.

У свою чергу міністр закордонних справ Великої Британії Вільям Хейг заявив, що у підході ЄС до "справи Тимошенко" йдеться не лише конкретно про колишнього очільника українського уряду, а ширше про застосування вибіркового правосуддя в Україні.

Раніш планувалося, що міністри закордонних справ ЄС дадуть добро на підписання Угоди про асоціацію та створення зони вільної торгівлі з Україною вже у Люксембурзі, але було вирішено відкласти остаточне ухвалення цього питання до 18 листопада.