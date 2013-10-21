В ЄС назвали три країни, які не підпишуть асоціацію без звільнення Тимошенко
Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що існує принаймні три країни, які не ухвалять позитивного рішення щодо підписання Угоди про асоціацію з Україною без вирішення питання Юлії Тимошенко.
Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив у Люксембурзі, де відбувається засідання Європейської Ради на рівні міністрів закордонних справ, що існує принаймні три країни, які не ухвалять позитивного рішення щодо підписання Угоди про асоціацію з Україною без вирішення питання ув’язненої екс-прем’єр-міністра Юлії Тимошенко.
Як передає кореспондент УНІАН, про це Сікорський сказав у кулуарах зустрічі міністрів 28-ми країн ЄС.
Сікорський, який зранку був присутній на зустрічі "Групи друзів України" за участь глави української дипломатії Леоніда Кожари, заявив: "Під час цих подій (зустрічі міністрів ЄС та "друзів України" - УНІАН) у мене склалося серйозне враження, що шанс успіху "Східного партнерства" у Вільнюсі є". "Але я хотів би застерегти українську владу щодо голосів кількох важливих членів ЄС, які говорять про те, що без вирішення "справи Тимошенко" їх країни, скоріш за все, позитивного рішення не ухвалять", - сказав міністра закордонних справ Польщі. Цими країнами, за його словами, є Нідерланди, Велика Британія та Швеція.
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Міністр закордонних справ Швеції Карл Більдт заявив, що просто "лікарняні канікули" у Німеччині для Тимошенко, коли її відпустять на лікування, але без помилування не є вирішенням проблеми.
У свою чергу міністр закордонних справ Великої Британії Вільям Хейг заявив, що у підході ЄС до "справи Тимошенко" йдеться не лише конкретно про колишнього очільника українського уряду, а ширше про застосування вибіркового правосуддя в Україні.
Раніш планувалося, що міністри закордонних справ ЄС дадуть добро на підписання Угоди про асоціацію та створення зони вільної торгівлі з Україною вже у Люксембурзі, але було вирішено відкласти остаточне ухвалення цього питання до 18 листопада.