ЦВК на сьогоднішньому засіданні зареєструвала 9 кандидатів для повторних виборів

Центральна виборча комісія на сьогоднішньому засіданні зареєструвала 9 кандидатів у народні депутати на повторних парламентських виборах 15 грудня.

Як передає кореспондент УНІАН, у 94-му окрузі зареєстровано Власенка Сергія Володимировича (самовисуванець, 1977 р.н.), Власенка Сергія Володимировича (самовисуванець, 1991 р.н.), також Юрія Кармазіна (самовисуванець, член Партії захисників Вітчизни) та Остапа Семерака (самовисуванець).

У 194-му окрузі зареєстровано Олега Свинарчука (самовисуванець), у 197-му - Сергія Тищенка (Радикальна партія Олега Ляшка).

У 223-му окрузі зареєстровано Тетяну Монтян (самовисуванець), Олену Орєхову (політична партія “Блокова партія”), Валентина Сердюка (Народна екологічна партія).

Таким чином, на сьогодні зареєстровано 45 кандидатів у народні депутати.