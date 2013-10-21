На перевибори у проблемних округах витратять майже 19 мільйонів

Центральна виборча комісія затвердила обсяг коштів держбюджету, необхідних на підготовку і проведення повторних виборів народних депутатів України в одномандатних виборчих округах №№ 94, 132, 194, 197, 223, призначених на 15 грудня 2013 року, у розмірі 18 млн 672 тис. 600 грн.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення було ухвалено на сьогоднішньому засіданні, з них на видатки ЦВК заплановано 2,8 млн грн, а на видатки окружних виборчих комісій, включаючи видатки для потреб відповідних дільничних виборчих комісій — 13,6 млн грн.

Резерв коштів становить 2,1 млн грн.

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Як повідомляв УНІАН, після торішніх парламентських виборів Центральна виборча комісія прийняла постанову про неможливість встановити достовірні результати голосування на виборах народних депутатів 28 жовтня у п'яти одномандатних округах: № 94 (Обухів, Київська область) № 132 (Первомайськ, Миколаївська область), № 194 (Черкаси), № 197 (Канів , Черкаська область) і № 223 (Київ). 5 вересня цього року Верховна Рада призначила на 15 грудня ц.р. повторні вибори в п'яти проблемних округах.

Виборчий процес повторних виборів народних депутатів України в одномандатних виборчих округах № № 94, 132, 194, 197, 223 розпочався 16 жовтня.