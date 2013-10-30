Янукович заявляє, що з 2014 року не буде пенсій менше за тисячу гривень

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні під час урочистого зібрання з нагоди Дня працівника соціальної сфери.

Президент зазначив, що 3,5 роки тому було розпочато реалізацію програми економічних реформ “Заможне суспільство, конкурентноспроможна економіка, ефективна держава”.

“Соціальний вимір завжди був і буде пріоритетом у діяльності органів державної влади”, - сказав він.

“Щороку стабільно зростають соціальні стандарти і гарантії”, - сказав Президент і додав, що за 3 роки реальні доходи громадян зросли на 39%, реальні заробітні плати - майже на 59%, середній розмір пенсії - на 42%.

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Також Янукович додав, що з 2010 року у 4 рази зменшилася кількість тих, хто одержує пенсію менше, ніж 1 тис. грн. “З 2014 року таких людей в Україні вже не повинно бути. Ми все для цього зробимо”, - пообіцяв Янукович.

Він також нагадав, що у 2012 році було осучаснено пенсії майже 13 млн українців.

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Крім того, Президент додав, що всього лише за півроку в Україні було сформовано інститут фахівців із соціальної роботи чисельністю 12 тис. осіб.

“Вже за рік їх послугами було охоплено більше мільйона громадян”, - сказав Янукович.