Рада провалила закон про скасування пенсійних пільг депутатам і урядовцям

Як передає кореспондент УНІАН, за дане рішення проголосували лише 198 (за необхідних 226 - УНІАН) із 327 народних депутатів, зареєстрованих в сесійній залі.

Із фракції Партії регіонів законопроект підтримали лише три народні депутати, із фракції “Батьківщина” - 77, “УДАР” — 35, “Свобода” - 34, КПУ — 31, позафракційні — 18.

Проектом пропонувалося внести зміни до законів «Про статус народного депутата України», «Про Кабінет Міністрів України», «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування». Внаслідок внесення цих змін пенсіонери – Президент України, народні депутати всіх скликань, колишні члени уряду, отримуватимуть пенсію на загальних підставах, визначених законом «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування».

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У пояснювальній записці до законопроекту зазначається, що «на тлі багатомільярдного дефіциту бюджету Пенсійного фонду і державного бюджету України, принизливо низьких пенсій більшості пенсіонерів цілі категорії громадян отримують пенсії на підставі окремих законів за пільговим принципом. Збереження особливого принципу нарахування пенсій для Президента України, членів Кабінету міністрів України, народних депутатів, тощо є невиправданим. Ці категорії осіб мають отримувати пенсії на загальних підставах, що буде відповідати принципу соціальної справедливості, рівності громадян перед законом і дозволить перерозподілити фінансові ресурси в інтересах решти пенсіонерів».

Один з авторів законопроекту, депутат від УДАРу Павло Розенко зазначив, що на сьогодні середній розмір пенсії для простих людей становить приблизно від 900 до 1,2 тис. грн.

«3 мільйони українців отримують пенсії менше однієї тисячі гривень, і вижити на ці кошти практично неможливо», - додав він.

За словами депутата, «разом з тим, у митників сьогодні пенсія складає 6,5 тис. грн, у суддів, прокурорів - 7,5 тис., у колишніх народних депутатів та чиновників вищого рівня пенсія досягає до 15 тис. грн».

Своєю чергою депутат від Партії регіонів Ярослав Сухий назвав цей законопроект «піаром». За його словами, на сьогодні в Україні «є 648 пенсіонерів - колишніх депутатів на 13,5 мільйонів пенсіонерів. Це щось дасть? Я порахував, що якщо ліквідувати всі їх виплати, а це зробити неможливо, бо всі вони десь працювали, то це буде 0,64 гривні на одного пенсіонера. Це варте балачки? Це примітивний піар, політична спекуляція», - сказав Сухий.