У четвер Рада розгляне законопроекти про лікування Тимошенко за кордоном

Як передає кореспондент УНІАН, три законопроекти щодо лікування за кордоном осіб, засуджених до позбавлення волі, авторами яких є народні депутати Анжеліка Лабунська, Сергій Міщенко і лідери трьох опозиційних фракцій, проектом порядку денного на поточний тиждень, який має бути затверджений на Погоджувальній раді, передбачені для розгляду 7 листопада.

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Крім того, на вівторок, 5 листопада, заплановано розгляд проекту закону про прокуратуру, але він має бути знятий з розгляду та замінений президентським законопроектом про прокуратуру, який має висновок Венеціанської комісії.

Також у порядку денному на завтра - ряд законопроектів, які стосуються проведення в Україні фінального турніру Чемпіонату Європи 2015 року з баскетболу.