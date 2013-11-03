Профільний комітет ВР розгляне закони "про Тимошенко" в понеділок

Про це повідомляє офіційний сайт ВР.

Зокрема, на завтрашньому засіданні комітету планується розглянути законопроект, який внесений лідерами опозиційних фракцій Арсенієм Яценюком, Віталієм Кличком та Олегом Тягнибоком, а також ще два законопроекти, внесені позафракційними депутатами Анжелікою Лабунською та Сергієм Міщенком.

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Як повідомляв УНІАН, у законопроекті Міщенка передбачається, що засуджена особа може бути відправлена на лікування за кордон, однак після закінчення лікування зобов'язана повернутися для подальшого відбування покарання. У «Батьківщині» заявили, що не підтримуватимуть законопроект Міщенка.

22 жовтня позафракційний депутат Лабунська внесла до Верховної Ради альтернативний законопроект щодо лікування засуджених за кордоном. У ньому передбачається, що суд, приймаючи рішення про лікування за кордоном особи, засудженої до позбавлення волі, зобов'язаний одночасно прийняти рішення про звільнення такої особи від покарання за хворобою.

Три опозиційні фракції у законопроекті про заборону вибіркового правосуддя пропонують встановити, щоб особи, щодо яких міжнародними судовими установами чи відповідними органами міжнародних організацій встановлено факти застосування вибіркового правосуддя або порушення Україною ст. 18 Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод, підлягають помилуванню згідно із Конституцією України, або до них застосовується амністія. Законопроектом передбачається застосувати повну індивідуальну амністію до екс-прем’єра Юлії Тимошенко.

31 жовтня Представництво Європейського Союзу в Україні поінформувало, що Місія Європарламенту Кокса-Квасневського вважає, що необхідний консенсус щодо лікування засуджених осіб за кордоном необхідно шукати на базі законопроекту народного депутата Лабунської.