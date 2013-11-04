Європейський успіх в Україні відкриє можливості успіху і для Росії - посол Литви
22:31, 04 листопада 2013Політика
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Після підписання Угоди про асоціацію з Євросоюзом «європейський успіх в Україні відкриє можливості успіху і для Росії», заявляє посол Литви в Україні Пятрас Вайтекунас.
Після підписання угоди з ЄС «європейський успіх в Україні відкриє можливості успіху і для Росії» - посол Литви
Як передає кореспондент УНІАН, сьогодні на брифінгу в Донецьку посол сказав: «Я твердо впевнений, що європейський успіх в Україні відкриє можливості успіху і для Росії».
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Вайтекунас відзначив, що для Литви Росія - «дружня країна, і всі питання, які потрібно вирішувати, ми вирішуємо».
На думку Вайтекунаса, сьогодні «Росія стала ближча до західної цивілізації, до європейської цивілізації, і це від самої Росії залежить, чи стане вона частиною західної, європейської цивілізації чи якоюсь формою, яку вона сама знайде… Від неї самої залежить, які у неї будуть відносини зі своїми сусідами».
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