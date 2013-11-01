У Путіна кажуть, що асоціація України з ЄС порушує договір про дружбу з Росією

Як сказав радник президента РФ на міжнародній конференції "Економічні та правові наслідки підписання Україною угоди про асоціацію з ЄС для промисловості" в п'ятницю в Харкові, положення угоди про асоціацію суперечать, зокрема, статті 13 договору про дружбу між Росією і Україною.

"У статті 13 написано, що сторони утримуються від дій, які можуть завдати шкоди один одному. Те, що послідує після підписання угоди про асоціацію, завдасть нам довгостроковий економічний збиток", - цитують Глазьєва РІА Новости.

На тему: Україна повинна зупинити підписання Угоди з ЄС - Глазьєв

За його словами, суперечать договору також наступні статті угоди про асоціацію між Україною та ЄС: 56, 64, 69, 80, 84, 114, 133, 153, 256, 417, 428, 474, 475, 478.

Експерт пояснив, що перераховані статті угоди встановлюють обов'язок України погоджувати свої існуючі і майбутні закони та нормативні акти із законодавством Євросоюзу, що, на його думку, позбавить Україну можливості гармонізувати і зближувати своє нормативне регулювання з нормами РФ.

Як зазначив Глазьєв, це також буде суперечити положенням договору про дружбу між Росією і Україною, оскільки він передбачає, що сторони повинні зближувати нормативне регулювання в економічній сфері.

Раніше директор департаменту інформаційної політики МЗС України Євген Перебийніс заявив, що Україна не вважає порушенням договору про дружбу з Росією своє прагнення укласти угоду про асоціацію з ЄС. Таким чином він прокоментував заяву Глазьєва, зроблену в ефірі телеканалу "Росія 24", що Україна порушить договір про дружбу з РФ, підписавши угоду з ЄС.