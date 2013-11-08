Янукович призначив нових губернаторів Одещини і Франківщини
09:16, 08 листопада 2013Політика
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Головою Івано-Франківської обласної державної адміністрації призначено Василя Чуднова
Микола Скорик
Як повідомляє прес-служба Президента, відповідний указ глава держави Віктор Янукович підписав сьогодні, 8 листопада.
Також, Президент підписав указ про звільнення Едуарда Матвійчука з посади голови Одеської обласної державної адміністрації, а новим головою обласної державної адміністрації призначив Миколу Скорика.
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