В Кабміні визначили найгірших губернаторів

Про це свідчить зведений рейтинг, складений Кабінетом Міністрів, пишуть "Коментарі".

Як випливає з документа, ефективність керівників регіонів оцінювалася за вісьмома критеріями соціально-економічного розвитку.

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Так, найгірші оцінки в рейтингу отримав губернатор Сумської області Юрій Чмирь. Область посіла 27-е місце за провал в таких напрямках, як державні фінанси, розвиток споживчого ринку, а також ринку праці.

Друге місце з кінця зайняв губернатор Львівщини Віктор Шемчук, який "забезпечив" відставання регіону за економічними показниками.

Волинська область посіла 25-е місце, продемонструвавши відставання в інвестиційно-інноваційній діяльності, житлово-комунальному господарстві, захисті прав дітей і за показником рівня злочинності.

Херсонщина опинилася на 24-ому місці за провал в інвестиційній діяльності, захисті прав дітей, ЖКГ, споживчому ринку і тощо.

23-е місце дісталося Закарпатській області, яка показала незадовільні результати за показниками рівня злочинності, щодо захисту прав дітей, розвитку споживчого ринку.

У той же час, лідерами щодо соціально-економічного розвитку за перше півріччя 2013 року стали: Київ - 1-е місце, Севастополь - 2-е місце Крим - 3-е місце, Рівненська область - 4-е місце, Київська область - 5-е місце.