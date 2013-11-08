Єфремов розповів, коли фракція ПР визначиться щодо голосування по Тимошенко
10:18, 08 листопада 2013Політика
1669 0
Лише після напрацювання матеріалів робочою групою, яку створено Комітетом Верховної Ради з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності, фракція Партії регіонів визначиться щодо голосування з приводу лікування Юлії Тимошенко за кордоном.
Єфремов: Опозиція не готова голосувати за закон про прокуратуру
Про це УНІАН заявив лідер фракції Партії регіонів Олександр Єфремов.
Він підкреслив, що фракція ПР на сьогоднішній день готова проголосувати «за закон про прокуратуру, за виборче законодавство, і коли робоча група, яку створено в комітеті, щодо лікування Тимошенко за кордоном підготує відповідні матеріали - ми готові розглянути їх».
Єфремов стверджує, що опозиція не готова голосувати за закон про прокуратуру, виборче законодавство, а вимагає голосувати в першу чергу «за звільнення Тимошенко».
«Вони вимагають, щоб ми перші проголосували за звільнення Тимошенко, а я говорю - дайте документ який-небудь, що відповідає законодавству та Конституції», - сказав Єфремов.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter