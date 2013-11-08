Єфремов розповів, коли фракція ПР визначиться щодо голосування по Тимошенко

Про це УНІАН заявив лідер фракції Партії регіонів Олександр Єфремов.

Він підкреслив, що фракція ПР на сьогоднішній день готова проголосувати «за закон про прокуратуру, за виборче законодавство, і коли робоча група, яку створено в комітеті, щодо лікування Тимошенко за кордоном підготує відповідні матеріали - ми готові розглянути їх».

Єфремов стверджує, що опозиція не готова голосувати за закон про прокуратуру, виборче законодавство, а вимагає голосувати в першу чергу «за звільнення Тимошенко».

«Вони вимагають, щоб ми перші проголосували за звільнення Тимошенко, а я говорю - дайте документ який-небудь, що відповідає законодавству та Конституції», - сказав Єфремов.