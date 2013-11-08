До Верховної Ради прибули Кокс та Кваснєвський
10:02, 08 листопада 2013Політика
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До Верховної Ради України прибули керівники моніторнгової місії Європейського парламенту Пет Кокс та Александр Кваснєвський.
Кокс і Кваснєвський прибули в Раду
Як передає кореспондент УНІАН, щойно вони пройшли кулуарами парламенту.
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Як повідомляв УНІАН, Кокс і Кваснєвський дали Україні менше тижня на прийняття законів, необхідних для підписання Угоди по асоціацію між Україною та ЄС.
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