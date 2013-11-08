До Верховної Ради прибули Кокс та Кваснєвський

Як передає кореспондент УНІАН, щойно вони пройшли кулуарами парламенту.

Читайте також: Квасьнєвський і Кокс провели зустріч з Януковичем

Як повідомляв УНІАН, Кокс і Кваснєвський дали Україні менше тижня на прийняття законів, необхідних для підписання Угоди по асоціацію між Україною та ЄС.