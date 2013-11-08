ВР розглядає питання утворення парламентської робочої групи по законопроектам Тимошенко

Верховна Рада України почала розглядати питання щодо утворення у парламенті робочої групи, яка займатиметься підготовкою та доопрацюванням законопроектів щодо можливості лікування за кордоном ув'язнених, зокрема Юлії Тимошенко.

Як передає кореспондент УНІАН, перед цим голова ВР Володимир Рибак оголосив про початок розгляду законопроектів про прокуратуру, але відразу, за пропозицією опозиції, парламент перейшов до розгляду питання щодо утворення робочої групи.

Як зазначив голова ВР, стосовно утворення цієї робочої групи є дві пропозиції: утворити її на пропорційній основі, як це пропонує ПР, або ж так, як це пропонує опозиція: із керівниками чотирьох фракцій, керівниками профільних комітетів.

Також запропоновано було включити до такої групи позафракційного депутата.

Наразі розгляд питання продовжується.