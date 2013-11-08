Питання Тимошенко можуть вирішити безпосередньо перед самітом - політолог

Таку думку в коментарі УНІАН висловив директор Інституту глобальних стратегій Вадим Карасьов.

«Поки немає такої абсолютної необхідності, з точки зору влади, щоб Верховна Рада ухвалила юридичне рішення стосовно Юлії Тимошенко. Очевидно, що є ще час, щоб потягнути. І, очевидно, рішення стосовно Тимошенко хочуть приурочити до відкриття Вільнюського саміту з відповідними психологічними, символічними подячними бонусами», - сказав він.

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Політолог пояснив, що якщо рішення стосовно Тимошенко буде ухвалено зараз, її доведеться відпускати.

«А очевидно, що деякі у владі вважають, що раптом вона стане зіркою цього саміту, почне теж готуватися до нього, але по-своєму. Тому, в принципі, час ще є для того, щоб цю проблему ще вирішити. Поспішати нікуди не треба – вважає влада, ще можна виграти преференції, знайти остаточну форму, зробити так, щоб опозиція погодилася прийняти той варіант, який більше влаштовує владу», - пояснив Карасьов.

Тому, вважає політолог, навряд чи цього тижня, сьогодні, буде ухвалено якесь рішення стосовно Тимошенко.

«Якщо треба буде, можуть ухвалити наступного тижня, якщо проведуть позачергове засідання (парламенту 12 листопада – УНІАН). Можуть ухвалити й перед самітом. Час ще є. У сторін є ще запас для того, щоб вийти на остаточне рішення й зробити український подарунок Європейському Союзу», - впевнений Карасьов.

Політолог Олександр Палій також вважає, що Тимошенко випустять, але без права брати участь у політичних процесах. За його словами, скоріш за все, законопроекти, необхідні для вирішення питання екс-прем`єра приймуть, як вимагають європейці, - до середи, 13 листопада.

«Якщо це рішення не ухвалять, це буде величезний удар по іміджу країни. Це просто піти шляхом Олександра Лукашенка. Надії на цю асоціацію дуже великі в економічному плані й виправдані... Тому, щоб втрачати такий унікальний ресурс, потрібно бути мазохістом чистої води. Щоб набрати проблем і не отримати головного бонусу», - зазначив Палій.

Нагадаємо, сьогодні у Верховній Раді за участю представників Європарламенту Патріка Кокса і Александра Кваснєвського продовжуються консультації керівництва парламенту й керівників фракцій. Напередодні, 7 листопада, опозиція запропонувала проголосувати пакетом закони, необхідні для підписання Угоди про асоціацію України з ЄС, – закон про можливість лікування екс-прем`єра Юлії Тимошенко за кордоном, закон про прокуратуру й зміни до виборчого законодавства. Проте сьогодні лідер фракції Партії регіонів Олександр Єфремов заявив УНІАН, що лише після напрацювання матеріалів робочою групою, яку створено Комітетом Верховної Ради з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності, фракція Партії регіонів визначиться щодо голосування з приводу лікування Тимошенко за кордоном.

Єфремов стверджує, що опозиція не готова голосувати за закон про прокуратуру, виборче законодавство, а вимагає голосувати в першу чергу «за звільнення Тимошенко». «Вони вимагають, щоб ми перші проголосували за звільнення Тимошенко, а я говорю - дайте документ який-небудь, який відповідає законодавству та Конституції», - сказав Єфремов.