ЦВК вирішила знищити відеозаписи з виборів 2012 року

Центральна виборча комісія прийняла рішення про знищення інформації, створеної з використанням системи відеоспостереження, відеозапису і трансляції зображення на виборах народних депутатів 28 жовтня 2012 року.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення було прийняте сьогодні на засіданні комісії.

Як нагадав голова ЦВК Михайло Охендовський, на відміну від усіх попередніх, чергові вибори народних депутатів 2012 року проводилися з використанням системи відеоспостереження, відеозапису і трансляції зображення для спостереження за організацією проведення голосування та підрахунку голосів на виборчих дільницях у день голосування.

Закон “Про особливості забезпечення відкритості, прозорості та демократичності виборів народних депутатів України 28 жовтня 2012 року” передбачав використання такої системи лише на тих виборах. Відповідно до ч. 3 ст. 6 цього закону, інформація, створена з використанням системи відеоспостереження, зберігається ЦВК впродовж одного року з дня офіційного оприлюднення результатів виборів народних депутатів, після чого підлягає знищенню. Рік з дня, коли комісія офіційно оприлюднила результати виборів 28 жовтня 2012 року, виповниться 13 листопада 2013 року.

Отже, за словами Охендовського, законні підстави для подальшого зберігання створеної з використанням системи відеоспостереження інформації ЦВК 14 листопада поточного року зникнуть, оскільки подальше зберігання такої інформації суперечило б закону.