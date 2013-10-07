Камери спостереження з минулих виборів не використовуватимуться на цих виборах - ЦВК

Наразі не існує правових підстав для використання системи відеоспостереження, яка застосовувалася на минулих виборах. Про це заявив голова Центральної виборчої комісії Михайло Охендовський в інтерв'ю «КоммерсантЪ – Украина».

Зокрема, голова ЦВК зазначив, що «закон, відповідно до якого система відеоспостереження застосовувалася на минулих виборах, мав разовий характер. Парламент передбачив використання системи тільки на виборах 28 жовтня 2012 року. Правових підстав для її подальшого застосування на сьогодні не існує».

За словами Охендовського, «програмно-апаратні комплекси (відеокамери і комп'ютери) системи зараз зберігаються в обласних, Київській і Севастопольській міських адміністраціях, Радміні АРК. Вони абсолютно функціональні, але за первинним призначенням, найімовірніше, вже не використовуватимуться».

На зауваження журналіста, що «недавно Рахункова палата заявила про неефективне використання 955,3 млн. грн, виділених для оснащення ділянок системою відеоспостереження, мотивуючи це тим, що, "за інформацією ЦВК, одержані відеоматеріали практично не використовувалися", і у відповідь на запитання: «Чи це так? Ваш конфлікт з Рахунковою палатою триває чи вже вичерпаний?» Охендовський сказав: «Насправді не було ніякого конфлікту. Мали місце різне тлумачення і різні оцінки одних і тих же фактів. На мій погляд, і колеги з Рахункової палати погарячкували з окремими висновками, і ми були надмірно емоційні в деяких аспектах своєї реакції на них. Головне, що на сьогодні всі непорозуміння знято, і можна переконливо стверджувати, що обидві сторони зробили необхідні висновки, і наша співпраця з Рахунковою палатою повернеться в конструктивне русло».

За його словами, «...ініціатива застосування системи відеоспостереження на минулих виборах народилася не в ЦВК. Ця ідея була запропонована Верховною Радою минулого скликання, причому, за дуже короткий термін до початку виборчого процесу. Переконаний, що депутати керувалися якнайкращими спонуканнями, прагнучи забезпечити ще вищий рівень прозорості виборів. В день голосування робота системи справді виглядала надзвичайно ефектно. Ефективність же її виявилася істотно нижчою за очікувану».

«Я виходжу насамперед з того, наскільки система виявилася затребуваною суспільством, наскільки суспільство виявилося готовим скористатися тими плодами, які система могла потенційно принести. Адже з моменту проведення виборів нам надійшло загалом близько двох десятків звернень про надання відеоматеріалів з дільниць. Десятки ж тисяч записів виявилися непотрібними і незатребуваними, хоча ми й зараз продовжуємо їх зберігати відповідно до закону. Про те, яких зусиль коштувало розгортання системи за три місяці до виборів, і говорити не доводиться...», - сказав голова ЦВК

При цьому Охендовський не погодився із зауваженням журналіста, що «виходить, мільярд гривень бюджетних коштів в умовах кризи, про яку говорить влада, просто пішов в нікуди».

«Чому ж у нікуди? Адже все устаткування залишилося, і ЦВК, розуміючи необхідність подальшого використання програмно-апаратних комплексів, розглядає можливість їх передачі місцевим органам виконавчої влади. Це дасть змогу їм самим, з урахуванням регіональної специфіки вирішити, як краще використовувати відповідне устаткування на благо суспільства. Врешті-решт, йдеться про сучасні комп'ютери, веб-камери. Ми з колегами одностайні в тому, що ця техніка не повинна лежати на складах і застарівати, припадаючи пилом, в очікуванні, чи її використовуватимуть колись ще», - заявив голова ЦВК.