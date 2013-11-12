ЗМІ розповіли, скільки днів українці відпочиватимуть на Новий рік
08:38, 12 листопада 2013Політика
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На новорічні свята українцям можуть дати всього два вихідних (вже визначенних, згідно з Кодексом законів про працю).
Україна не може собі дозволити тривалі вихідні
Про це повідомило джерело з Кабінету міністрів.
«Поки що, рішення ніхто не приймав. Якщо не приймуть зовсім, то будемо працювати за звичайним планом - середа, 1 січня, вихідний, а 2 січня - вже на роботу. Теж саме стосується і Різдва - вихідний тільки 7 січня », - запевнило джерело газети Вести в уряді.
Нещодавно прем'єр -міністр України Микола Азаров заявив, що Україна не може собі дозволити тривалі вихідні на новий рік.
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