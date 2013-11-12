ЗМІ розповіли, скільки днів українці відпочиватимуть на Новий рік

Про це повідомило джерело з Кабінету міністрів.

«Поки що, рішення ніхто не приймав. Якщо не приймуть зовсім, то будемо працювати за звичайним планом - середа, 1 січня, вихідний, а 2 січня - вже на роботу. Теж саме стосується і Різдва - вихідний тільки 7 січня », - запевнило джерело газети Вести в уряді.

Нещодавно прем'єр -міністр України Микола Азаров заявив, що Україна не може собі дозволити тривалі вихідні на новий рік.