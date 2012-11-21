Новий рік українці святкуватимуть три дні

Про це повідомляється на сторінці прем'єр-міністра Миколи Азарова у Facebook.

Зокрема, згідно з постановою Кабміну, робочий день з понеділка 31 грудня перенесено на суботу 29 грудня.

Таким чином, вихідними будуть 31 грудня, 1 і 2 січня.

Потім вихідні будуть 6, 7 і 8 січня на Різдво, зазначається в повідомленні.