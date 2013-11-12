У ПР пояснили, чому справу Власенко розслідує прокуратура, а не міліція

Такі заяви можуть робити тільки малограмотні юристи, не знайомі з новим законом про адвокатуру. Про це заявив народний депутат України, член парламентської фракції ПР, голова підкомітету з питань забезпечення верховенства права, організації конституційних повноважень ВР, судоустрою і статусу суддів Комітету Верховної Ради з питань верховенства права та правосуддя Вадим Колесніченко.

Народний депутат дав пояснення діям Генеральної Прокуратури України щодо справи Сергія Власенка, якому вручили повідомлення про підозру у навмисному нанесенні тілесних ушкоджень своїй колишній дружині: «Із набуттям чинності нового КПК і Закону «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» розслідування стосовно адвокатів повинна проводити тільки Генпрокуратура або прокуратура не нижче обласного рівня. Верховна Рада спеціально підняла статус адвоката, щоб у судовому процесі в адвоката і прокурора були рівні права та можливості. За новим КПК адвокат у багатьох правах прирівняний до народного депутата України. І адвокату, і депутату повідомлення про підозру у вчиненні злочину може вручити Генпрокурор, його заступник або прокурор не нижче рівня області».

Він зазначив, що Сергій Власенко є захисником Юлії Тимошенко, і на нього поширюється ця норма. До того ж, за інформацією Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури, Сергій Власенко зберігає за собою статус адвоката, тому на нього поширюються новації КПК і закону про адвокатуру.

«Тому Генеральна Прокуратура діє в рамках закону із дотриманням прав, які має Сергій Власенко як адвокат», - наголосив Вадим Колесніченко.