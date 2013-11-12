ГПУ просить запобіжним заходом для Власенка обрати заставу та особисте зобов'язання

Генеральна прокуратура України просить Печерський районний суд Києва обрати для захисника екс-прем’єр-міністра Юлії Тимошенка Сергія Власенка запобіжний захід у вигляді внесення застави у сумі 22 тис. 940 грн та особистого зобов'язання.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне подання оголосив сьогодні на судовому засіданні представник сторони держобвинувачення.

Зокрема, як з'ясувалось, Генпрокуратура обвинувачує Власенка у вчиненні злочину за ч. 1, ч. 2 ст. 125 (умисне легке тілесне ушкодження) та ч. 1 ст. 126 (побої та мордування) КК України.

У свою чергу, виступаючи на засіданні Власенко попросив суд врахувати, що оскільки він є захисником Тимошенко, то може в будь-який момент виникнути необхідність приїхати до неї в Харків. Тому він просить суд обрати йому запобіжний захід у вигляду особистого поручительства, яке готові надати народні депутати Арсен Аваков та Сергій Пашинський, що серед інших депутатів присутні у залі судових засідань.

Як повідомляв УНІАН, 11 листопада захисника екс-прем’єр-міністра України Юлії Тимошенко Власенка викликали на допит до Генпрокуратури і надали повідомлення про підозру у неодноразовому застосуванні фізичних насильницьких дій до колишньої дружини Наталії Окунської.