Першим питанням ВР розгляне законопроект про лікування засуджених за кордоном

Сьогодні на позачерговому засіданні Верховна Рада України першим питанням розгляне у першому читанні проект закону щодо можливості лікування за кордоном осіб, засуджених до позбавлення волі.

Як передає кореспондент УНІАН, порядком денним ВР також передбачено розгляд у другому читанні законопроекту про прокуратуру та законопроекту про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення законодавства з питань проведення виборів.

Таким чином, сьогодні планується розглянути лише ці три питання.

Нагадаємо, 12 листопада учасники робочої групи з підготовки законопроекту щодо лікування ув'язнених за кордоном, який може надати таке право засудженій екс-прем’єру Юлії Тимошенко, не ухвалили жодного рішення і розійшлися.

Опозиція запропонувала свій варіант законопроекту щодо лікування ув'язнених за кордоном, але представники фракції Партії регіонів розкритикували його, назвали неприйнятним для ухвалення парламентом.

Місія Кокса-Квасневського визначила, що 12-13 листопада є остаточними днями для ухвалення парламентом рішень щодо трьох євроінтеграційних питань: ухвалити закон про прокуратуру, зміни до виборчого законодавства та щодо лікування ув’язненої екс-прем’єра Тимошенко за кордоном.

Місія має увечері 13 листопада представити Європарламенту звіт про свою роботу, після чого документ буде переданий на розгляд засідання Ради ЄС, яке відбудеться 18 листопада ц.р.

9 листопада голова Верховної Ради Володимир Рибак на вимогу 160 народних депутатів підписав розпорядження "Про скликання позачергового пленарного засідання Верховної Ради України сьомого скликання".