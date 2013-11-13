До Верховної Ради прибули Кокс і Кваснєвський, мітинг опозиції вирушив за ними

До Верховної Ради прибули керівники місії Європарламенту Пет Кокс та Александр Кваснєвський.

Як передає кореспондент УНІАН, на запитання журналістів, як проходять їхні переговори з представниками української влади, Квасьнєвський відповів: “Спокійно. Дайте нам попрацювати”.

Кокс і Кваснєвський прийшли до тієї частини будівлі ВР, де розташовано кабінети керівництва парламенту.

Представники “Батьківщини” та ВО “Свобода” також вирушили від Київради в напрямку Верховної Ради України.

Як передає кореспондент УНІАН, під час мітингу під стінами Київради народний депутат від “Батьківщини” Микола Томенко заявив, що “сьогодні у Верховній Раді буде розглядатися законопроект, підготовлений робочою групою і нашими колегами щодо лікування і звільнення Юлії Тимошенко. Ми вболіваємо, щоб 28 листопада ми стали офіційним учасником Європейського Союзу, а не «руського міра», тому сьогодні наші лозунги: “Україна — це Європа”, “Юлі — волю”, “Нова міська рада — новий мер Києва”.

На тему: Кокс і Кваснєвський нададуть Європарламенту звіт 13 листопада

Народний депутат від “Батьківщини” Юрій Одарченко повідомив, що “сьогодні буде звіт Місії Кокса — Квасневського, сьогодні вони будуть свідчити, чи готова Україна до євроінтеграції та підписання Угоди про асоціацію з ЄС”. Крім цього, він зауважив, що Партії регіонів не потрібно місцеве самоврядування, а проведення сесії Київради — це свідома провокація, щоб показати Європі, що ми не готові до підписання угоди з ЄС.

У свою чергу, народний депутат від “Свободи” Юрій Іллєнко зазначив, що “сьогоднішня нелегітимна сесія Київради за спинами міліції, провокативні арешти Власенка, суду над ним, неприйняття законів про політичні репресії — може стати песимістичним сценарієм для України”.

Іллєнко припустив, що Янукович “провалить підписання асоціації та здійснить геополітичний поворот в сторону Митного союзу”.

Довідка УНІАН. Сьогодні, 13 листопада, має відбутися позачергове засідання Верховної Ради України.

Місія Кокса-Квасневського визначила, що 12-13 листопада є остаточними днями для ухвалення парламентом рішень щодо трьох євроінтеграційних питань: ухвалити закон про прокуратуру, зміни до виборчого законодавства та щодо лікування ув’язненої екс-прем’єра Тимошенко за кордоном.

Як повідомляв УНІАН, звіт Кокса і Кваснєвського буде представлено на конференції президентів Європарламенту сьогодні ввечері. Раніше планувалося, що звіт буде представлено 14 листопада. На підставі цього звіту 18 листопада на засіданні міністрів закордонних справ ЄС має бути ухвалене рішення про підписання Угоди про асоціацію з Україною.