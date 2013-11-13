У ПР вважають, що опозиція замість роботи "грає в гру"

На цьому акцентував увагу народний депутат України, Голова парламентської фракції ПР Олександр Єфремов, виступаючи, на позачерговому пленарному засіданні ВР у середу, 13 листопада.

«На сьогодні Україна пройшла більшу частину шляху до підписання Угоди про асоціацію з Європейським Союзом. Залишилося зробити останні кроки, які виведуть нашу державу на більш високий рівень відносин з Євросоюзом. Але на цьому шляху ми зіткнулися з серйозними перешкодами, які загрожують зупинити рух 46-мільйонної країни до європейської сім’ї. Усе суспільство знає, з чим пов’язані ці проблеми», - констатував народний депутат.

«У цьому зв’язку у мене є запитання до представників опозиційної частини залу: що відбувається у ваших лавах? Ми з вами чітко домовлялися, що головним пріоритетом у законодавчій роботі Верховної Ради України є євроінтеграційна складова. Та, незважаючи на досягнуту домовленість, ви постійно перешкоджали виконанню узгодженої з Євросоюзом дорожньої карти. Без вас ми прийняли Кримінальний процесуальний кодекс, закон про адвокатуру, про створення національного превентивного механізму протидії катуванням, внесли зміни до Конституції у напрямку забезпечення незалежності суддів та підвищення ролі Рахункової палати. Ми завершили перший етап модернізації законодавства для спрощення візового режиму. Прийнято комплекс законів щодо захисту інтелектуальної власності. Фактично всі законопроекти, які стосуються адаптації правової системи України до європейських критеріїв, ми голосували без вас», - наголосив Олександр Єфремов.

«На сьогодні Верховній Раді залишилось ухвалити три закони: «Про прокуратуру», «Про вибори до Верховної Ради» і про лікування засуджених за кордоном. І тут ми вперлися в глуху стіну. У законопроекти «Про прокуратуру» і «Про вибори» представники опозиційних фракцій подали вже близько п'ятисот поправок, тим самим заблокувавши можливість їх прийняття не тільки сьогодні, але і найближчим часом», - звернув увагу він.

«Водночас, як показали перші засідання створеної робочої групи, законопроектом про лікування засуджених взагалі серйозно і професійно ніхто не займався. В результаті сьогодні у нас немає навіть варіанту цього законопроекту, який можна було б взяти за основу. Я дуже сумніваюся, що серед вас, шановні представники опозиції, немає підготовлених юристів. У зв'язку з цим у нас міцнішають підозри, що ви просто розігруєте спектакль для виборців, а насправді бачите себе вже кандидатами на президентських виборах, і питання Тимошенко вирішувати навіть не збираєтеся. І виступи трьох попередників (лідерів опозиційних фракцій. – Ред.) це підтверджують. І ви просто морочите голову європейським представникам, намагаючись підставити українську владу», - заявив парламентарій.

«Щоб не було непорозумінь, ще раз заявляю: Президент України вніс проект Закону «Про прокуратуру», погоджений з європейськими експертами, і фракція ПР готова за нього голосувати. Ми підготували і внесли законопроект «Про внесення змін до Закону «Про вибори народних депутатів» і також готові віддати за нього голоси», - зауважив Голова парламентської фракції ПР.

«А що стосується закону про лікування засуджених за кордоном, то ми готові розглядати і його – у тому варіанті, який підготує створена Верховною Радою, тобто нами з вами, робоча група», - сказав депутат.

Звертаючись до представників опозиції, Олександр Єфремов наголосив: «Якщо ви включаєтеся в цю роботу – шлях до Європи для нашої держави відкритий. Якщо ні – з’ясуйте між собою і скажіть усій країні, в яку гру ви граєте!».