Глазьєв боїться, що асоціація з ЄС ізолює Україну від Росії

Західні країни підтримують підписання Угоди про асоціацію між Україною і ЄС, щоб ізолювати Україну від Росії.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це радник Президента РФ Сергій Глазьєв сказав на конференції "Поглиблення та розширення Євразійської інтеграції" в Москві.

"У чому політичний сенс всієї цієї кампанії? Я не відкрию таємниці, що головний політичний сенс втягування України в асоціацію з ЄС полягає в банальній ізоляції від Росії", - сказав Глазьєв і додав, що "цього не приховують у Брюсселі та Вашингтоні".

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Він вважає, що програма ЄС "Східне партнерство" зводиться саме до підписання таких угод про асоціацію.

За його словами, дискусія навколо українського європейського вибору носить ірраціональний характер із точки зору економіки.

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Глазьєв вважає, що чиновники ЄС, "не соромлячись, городять нісенітницю" щодо вигод цієї угоди для України.

"Пан Фюле (Комісар ЄС із питань розширення та європейської політики сусідства Штефан Фюле - УНІАН) заявляє, що участь України в Угоді з ЄС забезпечить 7% зростання ВВП. У економістів це викликає сміх, але Фюле, як чиновник, який відповідає за розширення ЄС, як випускник МДІМВ, говорячи таку нісенітницю, просто одурює Європейську комісію, Європейський парламент і українську громадськість. Не може ж він бути некомпетентним, ця брехня має певне політичне значення", - сказав він.

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Глазьєв зазначив, що коли економіка в ЄС була головною й не було розширення на схід - "все було нормально", і для всіх країн це було взаємовигідно, але проблеми в ЄС почалися, коли політика почала домінувати над економікою.