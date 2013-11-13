Місію Кокса-Кваснєвського подовжили до Вільнюського саміту - президент ЄП

Як передає кореспондент УНІАН у Брюсселі, про це заявив президент Європейського парламенту Мартін Шульц.

“Конференція президентів Європарламенту одноголосно продовжила місію до останньої хвилини — Вільнюського саміту...", - сказав Шульц і додав: "Рішення все ще можливо знайти".

У свою чергу Кокс зауважив, що “наступного тижня має робитися не політика, а історія». «Ми повертаємось не для того, щоб втручатися у справи, а щоб допомогти”, - сказав він.

Нагадаємо, сьогодні члени моніторингової місії Пет Кокс і Александр Кваснєвський мали відзвітувати про результати своєї роботи перед Європарламентом.

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Після звіту європосадовці мали провести прес-конференцію, онлайн-трансляцію якої планувалося провести на сайті ec.europa.eu о 20:30. З невідомих причин трансляція зірвалася - спершу протягом півгодини на сайті транслювалося зображення без звуку, потім з’явилося повідомлення, що трансляції не буде, після чого повністю припинилася робота сайту. Станом на 21:30 він залишається недоступний.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада сьогодні, 13 листопада, не змогла ухвалити низку законів, як того вимагав ЄС як передумову для підписання Угоди про асоціацію на саміті у Вільнюсі 28-29 листопада.