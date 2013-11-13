ЄС чекає від України "рішучої дії" в питанні Тимошенко

Про це заявив на брифінгу в Єврокомісії Петер Стано - речник комісара Європейського Союзу з питань розширення і європейської політики сусідства Стефана Фюле.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, Стано привітав зусилля Місії президентів Пета Кокса та Олександра Кваснєвського для пошуку компромісу у цьому питанні.

Речник Фюле зауважив, що нині держави-члени ЄС мають вирішувати, як бути з Угодою про асоціацію, через те, що український парламент не спромігся ухвалити всі необхідні закони для підписання цього документу на саміті "Східного партнерства" у Вільнюсі 28-29 листопада.

На тему: Опозиція зареєструвала ще один законопроект "про Тимошенко"

"Минулого тижня парламент України - і ми це привітали! - ухвалив у першому читанні проект закону про реформу прокуратури та проект закону щодо виборів до парламенту. Але цей прогрес зараз повинен бути закріплений якнайшвидшим ухваленням цих двох законів у другому читанні, - сказав Стано. - І ми сподіваємось, що ці два закони будуть ухвалені парламентом якнайшвидше, бо часу обмаль".

"А щодо питання Юлії Тимошенко, то нині має бути рішуча дія для вирішення цього питання, і ми повністю підтримуємо зусилля президентів Кокса та Кваснєвського. Їхня доповідь матиме надзвичайну важливість і має бути опублікована сьогодні", - додав речник.

Нагадаємо, Кокс і Кваснєвський мають доповісти Конференції президентів Європарламенту про результати своєї місії сьогодні о 19.00 (за київським часом) у Брюсселі, а потім дадуть прес-конференцію разом з президентом Європарламенту Мартіном Шульцем.

До складу Конференції президентів входять: президент Європарламенту, лідери семи груп (фракцій), а також один євродепутат (без права голосу), який представляє позафракційних євродепутатів.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 13 листопада, на позачерговому засіданні Верховної Ради України не було прийнято жодних рішень щодо законопроектів, необхідних для підписання Угоди про асоціацію України з ЄС.