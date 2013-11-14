Кірєєва мають намір безстроково призначити суддею Печерського райсуду Києва

Про це повідомляється на офіційному сайті Вищої кваліфікаційної комісії суддів.

Як повідомлялося, суддя Кірєєв розглядав газову справу екс-прем’єр-міністра Юлії Тимошенко.

5 серпня 2011 р. суддя змінив запобіжний захід для екс-прем'єра з підписки про невиїзд на арешт.

11 жовтня 2011 року Кірєєв оголосив вирок, яким засудив екс-прем'єра до 7 років позбавлення волі за перевищення повноважень під час підписання газових контрактів з Росією в 2009 році.

Захист екс-прем'єра оскаржив арешт в Європейському суді з прав людини. 30 квітня 2013 р. Європейський суд з прав людини визнав незаконним, політично мотивованим і свавільним арешт Тимошенко 5 серпня 2011 р. в рамках судового розгляду так званої "газової" справи.