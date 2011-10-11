Тимошенко встала і намагається перебити Кірєєва

Екс-прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО, зрозумівши, що сьогодні її буде оголошено обвинувальний вирок, намагалася перебити головуючого у справі суддю Печерського райсуду Києва Родіона КІРЄЄВА під час оголошення рішення за результатом розгляду кримінальної справи щодо газових угод 2009 року.

Як передає кореспондент УНІАН, це відбулося у той час, коли Р.КІРЄЄВ заявив, що покази декількох свідків у процесі не можуть бути враховані судом.

"Сьогодні стало зрозуміло, що сьогодні опонує диктатура.. Я закликаю вас - єднайтеся навколо громадських організацій, навколо опозиційних сил. І обов`язково приберіть авторитарну владу. З нею у вас - майбутнього немає. І ви це відчуваєте кожного дня", - сказала Ю.ТИМОШЕНКО, звертаючись до присутніх у залі.

При цьому Ю.ТИМОШЕНКО підкреслила, що у будь-якому випадку не припинить боротьби проти чинної влади. "Що стосується мене - будьте впевнені: я свою позицію не зміню, я буду з вами стільки, скільки вам це буде потрібно. І ми з вами обов`язково побудуємо країну для нас, для ваших дітей. Країна буде європейською, сильною, демократичною, вільною. Але за це треба ще боротися. Я з вами", - заявила Ю.ТИМОШЕНКО.

Свою заяву Ю.ТИМОШЕНКО зробила стоячи, а після її виголошення знову зайняла своє місце.