"Свободівець" просить ЦВК не видаляти відео з виборів на окрузі №223

Народний депутат від ВО «Свобода» Андрій Іллєнко направив звернення до Міністерства внутрішніх справ України та Центральної виборчої комісії щодо збереження відеозаписів, зроблених на виборчих дільницях у 223-му окрузі під час виборів 28 жовтня 2012 року, з огляду на важливість цих записів для розслідування фактів фальсифікацій.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Всеукраїнського об’єднання «Свобода».

У своєму зверненні депутат зазначає, що 11 листопада 2012 року прокуратура Києва порушила кримінальну справу за фактом підробки виборчих документів та їхнього використання, що вплинуло на результати голосування виборців у межах одномандатного виборчого округу № 223. Нині у цій кримінальній справі триває досудове слідство та вживаються відповідні заходи, спрямовані на встановлення об’єктивної істини та притягнення винних осіб до відповідальності.

Водночас, як заявляє Іллєнко, 8 листопада 2013 р., Центральна виборча комісія ухвалила постанову № 316, якою утворила комісію зі знищення інформації, створеної з використанням системи відеоспостереження, відеозапису і трансляції зображення на виборах народних депутатів України 28 жовтня 2012 р., та доручила їй до 15 листопада 2013 р. знищити відповідну інформацію.

“Однак, на зараз компетентні правоохоронні органи під час досудового слідства здійснюють збирання, дослідження та оцінку доказів із метою встановлення об’єктивної істини та розкриття злочину, а інформація, створена з використанням системи відеоспостереження, відеозапису і трансляції зображення на виборах народних депутатів України 28 жовтня 2012 року, що підлягає повному знищенню, є доказами, які можуть бути засобами для розкриття злочину й виявлення винних”, - наголошує народний депутат.

У зв’язку з цим Іллєнко просить Міністерство внутрішніх справ вжити заходів, спрямованих на витребування та збереження доказів, що мають фактичні дані та сприятимуть встановленню об’єктивної істини у справі щодо підробки виборчих документів та їхнього використання, що вплинуло на результати голосування виборців у межах одномандатного виборчого округу № 223.

Як повідомляв УНІАН, ЦВК минулого року визнала неможливим встановлення достовірних результатів голосування на парламентських виборах у 223-му окрузі.

У цьому окрузі восени 2012 року за перемогу боролися представник ВО «Свобода» Юрій Левченко та екс-голова Шевченківського району Києва Віктор Пилипишин.

Левченко заявляв, що, згідно з первинними протоколами ДВК, він випереджав свого суперника Пилипишина більш як на 900 голосів.

Однак під час перерахунку голосів виявилося, що бюлетені за Левченка були зіпсовані, визнані недійсними, і таким чином Пилипишин випередив суперника. На сайті ЦВК саме Пилипишин був оголошений переможцем.

Повторні вибори до ВР в окрузі №223 призначено на 15 грудня 2013 року.