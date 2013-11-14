Кличко від імені опозиції пообіцяв голосувати "необхідні закони"

Про це заявив лідер «УДАРу» Віталій Кличко, повідомили УНІАН у прес-службі партії.

«Україну хочуть бачити у Європі, наші партнери протягують нам руку. І тільки від нас залежить, наскільки ми зможемо використати цей шанс. Наголошую, що опозиційні фракції готові проголосувати за необхідні закони, які допоможуть Україні підписати Угоду про асоціацію», - зазначив Кличко.

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«Ми розуміємо, що часу майже не залишилося, але наступного вівторка ми ще можемо проголосувати за ці закони, щоб рішення у Вільнюсі були позитивними стосовно підписання Угоди про асоціацію між Україною та ЄС», - наголосив лідер «УДАРу».

Як повідомляв УНІАН, серед вимог для підписання Угоди про асоціацію залишаються ухвалення у другому читанні законів про прокуратуру та про вибори народних депутатів, а також ухвалення закону, який би дозволив лікування засуджених за кордоном.