Опозиція просить ЄС дати Україні ще один шанс

Три опозиційні фракції - ВО "Батьківщина", "УДАР" та ВО "Свобода" - закликали Раду міністрів закордонних справ ЄС не ухвалювати 18 листопада остаточного рішення щодо неможливості підписання Угоди між Україною та ЄС та залишити для України шанс до саміту у Вільнюсі виконати критерії, необхідні для підписання Угоди.

Як повідомили УНІАН у прес-службі «Батьківщини», відповідне звернення підписали голова фракції "Батьківщина" Арсеній Яценюк, голова фракції "УДАР" Віталій Кличко та голова фракції ВО "Свобода" Олег Тягнибок.

У зверненні йдеться, що 2013 року Україна отримала історичний шанс підписати Угоду про асоціацію між Україною та Європейським Союзом на Вільнюському саміті "Східного партнерства" "і таким чином остаточно зробити свій геополітичний, цивілізаційний вибір та увійти до вільної, демократичної та заможної європейської родини".

"Із метою підписання Угоди Україна повинна була виконати певні, чітко визначені критерії, у тому числі припинити вибіркове застосування кримінального законодавства, розв’язати справу Юлії Тимошенко, яка стала символом політично вмотивованого правосуддя та репресій у країні", - наголошують в опозиції.

"Юлія Тимошенко особисто заявляла, що прийме будь-яке рішення місії спеціальних посланників Європейського парламенту Пета Кокса та Олександра Квасневського, яким би важким воно для неї не було, а представники української опозиції наголошували, що підуть на будь-які компроміси, які дозволять підписати Угоду", - підкреслюється в документі.

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Проте українська влада на чолі з Президентом "не спромоглася зробити останній, але вкрай важливий крок – звільнити Юлію Тимошенко, або в інший, прийнятний для Європейського Союзу спосіб унеможливити продовження практики вибіркового правосуддя та виконати критерії, необхідні для підписання Угоди про асоціацію", заявили в опозиції, додавши, що "на сьогодні це вже є очевидним і неспростовним фактом".

"Закликаємо Раду міністрів закордонних справ Європейського Союзу не ухвалювати на своєму засіданні 18 листопада 2013 року остаточного рішення щодо неможливості підписання Угоди про асоціацію між Україною та ЄС на Вільнюському саміті "Східного партнерства" та залишити для України шанс виконати критерії, необхідні для підписання цієї Угоди, у час до проведення саміту, у тому числі припинити вибіркове правосуддя та вирішити у прийнятний для всіх зацікавлених сторін спосіб справу Юлії Тимошенко", - йдеться у зверненні.