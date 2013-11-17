Азаров пообіцяв студентам можливість професійної реалізації

Уряд України реалізує комплекс оперативних і стратегічних заходів щодо забезпечення реальних можливостей соціального та професійного становлення студентської молоді.

Про це йдеться у привітанні прем'єр-міністра України Миколи Азарова з нагоди Міжнародного дня студента, повідомляє Департамент інформації та комунікацій з громадськістю секретаріату КМУ.

Як зазначив прем’єр-міністр, Міжнародний день студента асоціюється з молодістю, романтикою та радістю і має особливе значення як символ об’єднання, підвищення ролі студентства в суспільному і політичному житті держави. «Студентство є рушійною силою соціальних процесів, саме ви будуватимете майбутнє України», - зауважив Азаров, звертаючись до студентської молоді.

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Він наголосив, що йому «приємно сьогодні констатувати зростання попиту на якісну вищу освіту, яка має вивести наш інтелектуальний і виробничий потенціал на світовий ринок високих технологій і, як наслідок, утворити новий інтелектуальний контур країни, що включатиме комплекс “наука – освіта – виробництво”».

Азаров побажав студентам творчого натхнення, наполегливості та успіхів у всіх добрих починаннях, здійснення мрій і життєвих планів.